Samsung Galaxy S26 Ultra | uscita e primi dettagli su colori e specifiche

Ilgiornale.it | 9 ott 2025

Tanta attenzione per il prossimo smartphone della Samsung, il Galaxy S26 Ultra. Il nuovissimo dispositivo, che farà parte della nuova gamma Galaxy S25, dovrebbe uscire a inizio 2026, probabilmente nel mese di gennaio, e c'è grandissima attesa. Pare sia previsto un evento Galaxy Unpacked che servirà a lanciare il prodotto a livello globale. Ma cosa sappiamo al momento? La prima cosa a saltare all'occhio, prendendo visione delle immagini rilasciate da Samsung, è la struttura del dispositivo. Il Galaxy S26 Ultra sarà dotato di tre sensori principali posizionati verticalmente in una sorta di isola rialzata, sul lato posteriore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

