Samsung Galaxy S26 Ultra | uscita e primi dettagli su colori e specifiche
Tanta attenzione per il prossimo smartphone della Samsung, il Galaxy S26 Ultra. Il nuovissimo dispositivo, che farà parte della nuova gamma Galaxy S25, dovrebbe uscire a inizio 2026, probabilmente nel mese di gennaio, e c'è grandissima attesa. Pare sia previsto un evento Galaxy Unpacked che servirà a lanciare il prodotto a livello globale. Ma cosa sappiamo al momento? La prima cosa a saltare all'occhio, prendendo visione delle immagini rilasciate da Samsung, è la struttura del dispositivo. Il Galaxy S26 Ultra sarà dotato di tre sensori principali posizionati verticalmente in una sorta di isola rialzata, sul lato posteriore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: samsung - galaxy
I prezzi dei display di Samsung Galaxy Z Fold7 e Z Flip7 fanno davvero paura
Ultimi giorni per avere 100€ di sconto su Samsung Galaxy Watch8 e Watch8 Classic
Samsung ufficializza la One UI 8 Watch per Galaxy Watch Ultra dopo il rollout a sorpresa
Prezzone! Ma ancora per poco Samsung Galaxy S25 FE Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display Dynamic AMOLED 2X 6.7'', Fotocamera 50MP, IP68, 8GB RAM, 256GB, Batteria a lunga durata, Navy [Versione Italiana] Minimo Storic - facebook.com Vai su Facebook
Samsung Galaxy S26 non migliorerà la fotocamera frontale, a quanto pare - X Vai su X
Un leak mostra Samsung Galaxy S26 Ultra in un colore arancione simile a quello dell'iPhone 17 Pro - Tuttavia, è emersa una foto che mostra le unità fittizie di Galaxy S26 Ultra, con una colorazione aranc ... Come scrive notebookcheck.it
Samsung copia Apple per la colorazione del Galaxy S26 Ultra? - Nonostante manchino ancora diversi mesi al lancio ufficiale della nuova serie Samsung Galaxy S26, l’attenzione è già tutta puntata sul futuro top di gamma: il Galaxy S26 Ultra. Segnala theapplelounge.com