Salvini se le armi taceranno Trump merita il Nobel per la pace
Salvini: “I francesi? Li vedo un po’ troppo nervosi, parlano troppo spesso di armi…” – Video
Armi verso Israele dal porto di Ravenna senza autorizzazioni: il sindaco scrive a Salvini
Ravenna, carico d'armi verso Israele senza autorizzazioni, sindaco Barattoni scrive a Salvini: "Il nostro scalo non sarà complice di genocidio a Gaza"
Il fiume umano che si sta riversando nelle piazze lo possono criminalizzare e etichettare ma non lo fermano. Sono persone che non vogliono che Salvini continui a stringere mano a Netanyahu, né che continuiamo a vendere armi a Israele né essere correspo - X Vai su X
Meloni, Salvini, Tajani: oggi vi siete aggrappati a qualche immagine di scontri per coprire le piazze strapiene di chi chiede la fine del massacro a Gaza. Ma la sproporzione è lampante: voi urlate ai «disordini», e intanto firmate contratti d’armi con chi bombarda - facebook.com Vai su Facebook
Salvini, se le armi taceranno Trump merita il Nobel per la pace - "Rilascio di tutti gli ostaggi israeliani nelle prossime ore, cessate il fuoco e ricostruzione di Gaza: accordo raggiunto, una notizia stupenda! Riporta tuttosport.com
Premio Nobel per la Pace a Donald Trump? Chi sono i favorevoli e i contrari - Lui stesso ne ha parlato apertamente, più e più volte, anche per una personale competizione con Barack Obama, vin ... Scrive tg24.sky.it