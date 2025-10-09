Salvini | Se FdI sarà il primo partito ha diritto di rivendicare la Lombardia

Resta aperta la partita per la guida della Lombardia nelle prossime elezioni regionali. Dopo il compromesso raggiunto dal centrodestra su Campania, Puglia e Veneto, che assegna a Fratelli d’Italia un «diritto di prelazione» sulla candidatura lombarda, il segretario della Lega Matteo Salvini ha dichiarato: «Dovrei dire di ragionare dell’esistente non del futuro; è chiaro che se FdI sarà il primo partito, ha tutto il diritto di rivendicare la guida di alcune regioni, compresa la Lombardia». Il vicepremier ha parlato in provincia di Siena, durante una visita a un cantiere, rispondendo a una domanda sul futuro candidato del centrodestra nella regione. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Salvini: «Se FdI sarà il primo partito, ha diritto di rivendicare la Lombardia»

