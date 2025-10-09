Salvini | Se FdI sarà il primo partito ha diritto di rivendicare la Lombardia

Lettera43.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Resta aperta la partita per la guida della Lombardia nelle prossime elezioni regionali. Dopo il compromesso raggiunto dal centrodestra su Campania, Puglia e Veneto, che assegna a Fratelli d’Italia un «diritto di prelazione» sulla candidatura lombarda, il segretario della Lega Matteo Salvini ha dichiarato: «Dovrei dire di ragionare dell’esistente non del futuro; è chiaro che se FdI sarà il primo partito, ha tutto il diritto di rivendicare la guida di alcune regioni, compresa la Lombardia». Il vicepremier ha parlato in provincia di Siena, durante una visita a un cantiere, rispondendo a una domanda sul futuro candidato del centrodestra nella regione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

salvini se fdi sar224 il primo partito ha diritto di rivendicare la lombardia

© Lettera43.it - Salvini: «Se FdI sarà il primo partito, ha diritto di rivendicare la Lombardia»

In questa notizia si parla di: salvini - primo

Centrodestra compatto in vista delle Regionali: primo vertice tra Meloni, Salvini, Tajani e Lupi

Salvini tra politica e Sferisterio: "Lega in caduta di consensi?. Mi accontento di essere primo qui"

Ponte Messina: Cipess approva il progetto definitivo - Salvini: "Obiettivo primo attraversamento nel 2032-33. Risparmio di tempo? Oltre due ore e mezza"

Salvini, se FdI è primo partito diritto di rivendicare Lombardia - "Dovrei dire di ragionare dell'esistente non del futuro; è chiaro che se FdI sarà il primo partito, ha tutto il diritto di rivendicare la guida di alcune regioni, compresa la ... Secondo msn.com

salvini fdi sar224 primoRegionali, Salvini: «Se FdI è primo partito, ha il diritto di rivendicare la Lombardia» - Dopo l'intesa raggiunta sui candidati di centrodestra in Campania, Puglia e Veneto, che dava a FdI il diritto di rivendicare il candidato governatore per la Lombardia ... Lo riporta roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Salvini Fdi Sar224 Primo