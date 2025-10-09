Salvini rinuncia alla propaganda al Mercatino e visita la Darsena Europa il sindaco | Scelta positiva l' approccio elettorale doveva essere diverso

Tornerà a Livorno come promesso - e lo farà nella giornata di domani, venerdì 10 ottobre -, ma non al mercatino del venerdì, a fare volantinaggio tra la gente, come era stato annunciato in conferenza stampa dai vertici territoriali della Lega. La visita in città del ministro Salvini, questa volta. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Salvini rinuncia alla propaganda al Mercatino e visita la Darsena Europa, il sindaco: "Scelta positiva, l'approccio elettorale doveva essere diverso"

