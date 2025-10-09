Salvini | Domani sarò al porto di Livorno La città non è di chi fa guerriglia

Matteo Salvini annuncia: "Domani (10 ottobre 2025 ndr) sono felice di tornare a Livorno per un sopralluogo al Porto. Mentre infatti c'è chi fa guerriglia, lancia bombe carta e ferisce poliziotti e carabinieri, noi abbiamo investito più di mezzo miliardo solo per la Darsena Europa, a cui si aggiungono circa 300 milioni di investimenti per altri interventi programmati per il Porto" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Salvini: “Domani sarò al porto di Livorno. La città non è di chi fa guerriglia”

