Salvini al Ttg sfida l' Europa dopo il no agli indennizzi ai balneari | Ora vediamo chi ha la testa più dura

Dopo l’inaugurazione di mercoledì (8 ottobre), il Ttg entra nel clou della tre giorni: tra i momenti più attesi la visita a Rimini del vicepremier Matteo Salvini, che nelle scorse settimane aveva promesso ai balneari un confronto tra i padiglioni della Fiera in occasione del festival del turismo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: salvini - sfida

Ritardi sui treni, la sfida del M5S a Salvini da Genova: “Miliardi sprecati per il Ponte sullo Stretto e disagi per il Nord”

Regionali,sfida Meloni-Salvini allunga tempi su Veneto. No a lista Zaia

Salvini sfida gli alleati: "Il Veneto alla Lega". E rilancia il brand "Zaia"

Piazza De Nava gremita. Salvini: “Presto la prima posa del ponte sullo Stretto. La prossima sfida? Liberare Reggio dalla sinistra” - facebook.com Vai su Facebook

“Orgogliosi di dare voce a Gaza”: #Landini difende lo sciopero e sfida le accuse di #Salvini - X Vai su X

Salvini al Ttg di Rimini: "Ci battiamo per i balneari contro la Commissione Europea" - Il ministro delle Infrastrutture, in visita alla fiera del turismo, sul decreto per le concessioni: "Teniamo duro, c'è tempo fino al 2027- Scrive rainews.it

Ttg a Rimini, è il giorno di Salvini: “Ci battiamo per i balneari contro la Commissione Europea. Trump è un grande” VIDEO - Il vice premier Matteo Salvini è arrivato a Rimini per partecipare al Ttg e non si è sottratto ai temi più caldi: “La Lega si batte per il lavoro ... Secondo corriereromagna.it