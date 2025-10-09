Salvatore Ferragamo l’omaggio di Bonito all’illustre concittadino

Il Comune di Bonito – nel cuore dell'Irpinia – rende omaggio a uno dei suoi figli più illustri, Salvatore Ferragamo, icona della moda internazionale, con un evento che intreccia cultura, radici e visione: nel sessantacinquesimo anniversario della sua scomparsa, "Il Calzolaio dei Sogni" sarà celebrato SABATO 11 OTTOBRE 2025 alle ore 17.30, nella cornice monumentale dell'Ex-Convento Francescano di Sant'Antonio (Via Roma,). Protagonista dell'evento sarà il giornalista e scrittore Michelangelo Iossa, che presenterà il suo libro " Storia della Moda Italiana. Tessuti, riti e miti dal Rinascimento a Valentino", pubblicato da Diarkos Editore nell'ambito della prestigiosa collana Brand.

