Salvati dalla Guardia Costiera 64 migranti sull' isola di Lampione

Quotidiano.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lampedusa, 9 ott. (askanews) - Nella notte, la Guardia Costiera ha soccorso 64 persone, tra cui un minore, rintracciate sull'isola di Lampione, piccolo rilievo roccioso disabitato situato a circa 10 miglia nautiche a nord-ovest di Lampedusa. L'area, caratterizzata da alte scogliere a picco sul mare, assenza di approdi naturali e dalla presenza di numerosi scogli affioranti, rende particolarmente complesse le manovre di avvicinamento dei mezzi navali, specialmente durante le ore notturne. Nonostante le difficili condizioni operative, il personale della Guardia Costiera ha portato a termine in sicurezza e con successo l'intervento di recupero tutte le persone presenti sull'isola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

salvati dalla guardia costiera 64 migranti sull isola di lampione

© Quotidiano.net - Salvati dalla Guardia Costiera 64 migranti sull'isola di Lampione

In questa notizia si parla di: salvati - guardia

La barca si capovolge e affonda, sei 22enni salvati in mare dalla Guardia di Finanza

Barca a vela si incendia a Punta Campanella, 8 naufraghi salvati dalla Guardia Costiera

Gaeta, a bordo di un pedalò in balìa delle onde: salvati dalla Guardia Costiera

Salvati dalla Guardia Costiera 64 migranti sull’isola di Lampione - (askanews) – Nella notte, la Guardia Costiera ha soccorso 64 persone, tra cui un minore, rintracciate sull’isola di Lampione, piccolo rilievo roccioso disabitato situato a circa 10 m ... Riporta askanews.it

salvati guardia costiera 64Soccorse 64 persone nella notte dalla Guardia Costiera a Lampione - Operazione notturna della Guardia Costiera: 64 migranti, tra cui un minore, salvati sull’isola disabitata di Lampione e sbarcati a Lampedusa. Secondo trapanioggi.it

Cerca Video su questo argomento: Salvati Guardia Costiera 64