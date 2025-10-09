Salvati dalla Guardia Costiera 64 migranti sull' isola di Lampione
Lampedusa, 9 ott. (askanews) - Nella notte, la Guardia Costiera ha soccorso 64 persone, tra cui un minore, rintracciate sull'isola di Lampione, piccolo rilievo roccioso disabitato situato a circa 10 miglia nautiche a nord-ovest di Lampedusa. L'area, caratterizzata da alte scogliere a picco sul mare, assenza di approdi naturali e dalla presenza di numerosi scogli affioranti, rende particolarmente complesse le manovre di avvicinamento dei mezzi navali, specialmente durante le ore notturne. Nonostante le difficili condizioni operative, il personale della Guardia Costiera ha portato a termine in sicurezza e con successo l'intervento di recupero tutte le persone presenti sull'isola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: salvati - guardia
