Salva-Milano asse Sala-Forza Italia per resuscitare il colpo di spugna sull’urbanistica E bloccare le inchieste della procura

Un asse solido destinato a riportare in vita il disgraziato colpo di spugna del Salva-Milano, aggirando le inchieste sull’urbanistica milanese. È quello ormai uscito allo scoperto tra Forza Italia, il sindaco di Milano Beppe Sala, Italia Viva e Azione. Nel pacchetto, oltre al favore ai costruttori non solo milanesi, anche l’appoggio di Fi a Sala e un accordo elettorale per il suo successore. Fi ripropone il commissario ad acta. Ieri il partito di Antonio Tajani ha presentato ufficialmente in Senato la sua proposta per un commissario ad acta per gli abusi edilizi finiti sotto la lente della procura milanese. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Salva-Milano, asse Sala-Forza Italia per resuscitare il colpo di spugna sull’urbanistica. E bloccare le inchieste della procura

In questa notizia si parla di: salva - milano

Inchiesta Salva Milano, chiesti domiciliari per assessore Tancredi. Eccolo uscire da Palazzo Marino – Il video

Sironi (M5s): “Nell’inchiesta sull’urbanistica il centrodestra ha poco da vantarsi, perché ha avallato ogni scelta del sindaco Sala. A partire dal Salva-Milano”

Milano, appuntato Carmine Gentile salva un giovane dal suicidio: il plauso del Nuovo Sindacato Carabinieri

Salva-Milano, scontro Sala-Tajani. Il ministro: commissario super partes per fa ripartire i cantieri. Palazzo Marino: misura inutile - facebook.com Vai su Facebook

Urbanistica, Tajani torna all’attacco: “Commissario per il Salva Milano”. Sala: "Morto e sepolto” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/07/news/commissario_salva_milano_tajani_sala-424897506/?ref=twhl… - X Vai su X

Salva-Milano, prove di accordo Sala-Fi-Riformisti Pd-Azione e Italia Viva per la sanatoria. E Tajani chiede anche un commissario - E' lo scopo delle manovre di avvicinamento del centro. Segnala lanotiziagiornale.it

Forza Italia rilancia su Salva Milano, 'commissario per risolvere'. Sala: 'Tajani fa confusione' - Antonio Tajani propone un commissario ad acta per "sbrogliare la matassa" del Salva Milano e risolvere i problemi che si sono creati con l'inchiesta sull'urbanistica, in cui sono indagati fra gli ... Si legge su ansa.it