Salute mentale Scotte valutazioni e consulenze gratuite

Lanazione.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, che si celebra domani 10 ottobre, Fondazione Onda organizza l’(H) Open Day sulla Salute Mentale coinvolgendo gli ospedali con Bollino Rosa e i presidi dedicati alla salute mentale. L’iniziativa giunta alla sua dodicesima edizione si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare paure, pregiudizi e stigma legati alle malattie della psiche. L’ Azienda ospedaliero-universitaria Senese aderisce all’iniziativa con la Unità complessa di Psichiatria, diretta dal professor Andrea Fagiolini, e con la Uosa Psicologia, diretta dal professor Andrea Pozza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

