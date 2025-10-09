In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, che si celebra domani 10 ottobre, Fondazione Onda organizza l’(H) Open Day sulla Salute Mentale coinvolgendo gli ospedali con Bollino Rosa e i presidi dedicati alla salute mentale. L’iniziativa giunta alla sua dodicesima edizione si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare paure, pregiudizi e stigma legati alle malattie della psiche. L’ Azienda ospedaliero-universitaria Senese aderisce all’iniziativa con la Unità complessa di Psichiatria, diretta dal professor Andrea Fagiolini, e con la Uosa Psicologia, diretta dal professor Andrea Pozza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Salute mentale. Scotte, valutazioni e consulenze gratuite