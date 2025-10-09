Salute mentale numeri in crescita | Seguiti oltre quattromila pazienti
Domani si celebra la giornata mondiale della salute mentale, istituita dalla World Federation for Mental Health e sostenuta dall’Oms, per richiamare l’attenzione sull’importanza della salute mentale. Nel nostro Paese sono 16 milioni le persone affette da disabilità mentali, con un incremento del 6% solo nell’ultimo anno e un costo a livello di sistema che vale circa il 4% del Pil. Il 75% soffre di ansia e depressione, mentre il 12,5% non riesce a trovare aiuto a causa di stigma del sistema. Nel territorio dell’Ast di Macerata, il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura del dipartimento di Salute mentale, che da giugno ha trovato una nuova collocazione nella palazzina ex malattie infettive con 12 posti letto, all’interno dell’area dell’ospedale di Macerata, segue oltre 4mila persone, la maggior parte delle quali affetta da depressione e ansia, con numeri in forte crescita, in particolare negli adolescenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: salute - mentale
Salute mentale, accordo tra Ordine psicologi Lazio e Municipio I Roma
Salutequità: "Cresce richiesta aiuto ma solo 3% Fsn a politiche salute mentale"
Salutequità: "Cresce richiesta aiuto ma solo 3% Fsn a politiche salute mentale"
La crisi silenziosa degli adolescenti. La salute mentale dei giovani non si può più trascurare - X Vai su X
Giornata Mondiale della Salute Mentale In vista della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre, oggi il campanile di San Giorgio si illuminerà di verde Quest’anno il tema è “Accesso ai servizi – Salute mentale in caso di catast - facebook.com Vai su Facebook
Disagio psichico e salute mentale: numeri in crescita anche a Reggio Emilia. VIDEO - REGGIO EMILIA – Nel 2025 la salute mentale non è più un tema da sussurrare, è un’emergenza che finalmente trova voce. Da reggionline.com
Salute mentale, emergenza globale: 1 persona su 7 convive con un disturbo - In occasione della Giornata mondiale, l’appello per un accesso equo e dignitoso alle terapie. Segnala nurse24.it