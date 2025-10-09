Domani si celebra la giornata mondiale della salute mentale, istituita dalla World Federation for Mental Health e sostenuta dall’Oms, per richiamare l’attenzione sull’importanza della salute mentale. Nel nostro Paese sono 16 milioni le persone affette da disabilità mentali, con un incremento del 6% solo nell’ultimo anno e un costo a livello di sistema che vale circa il 4% del Pil. Il 75% soffre di ansia e depressione, mentre il 12,5% non riesce a trovare aiuto a causa di stigma del sistema. Nel territorio dell’Ast di Macerata, il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura del dipartimento di Salute mentale, che da giugno ha trovato una nuova collocazione nella palazzina ex malattie infettive con 12 posti letto, all’interno dell’area dell’ospedale di Macerata, segue oltre 4mila persone, la maggior parte delle quali affetta da depressione e ansia, con numeri in forte crescita, in particolare negli adolescenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Salute mentale, numeri in crescita: "Seguiti oltre quattromila pazienti"