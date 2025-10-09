Nel biennio 2023-2024, oltre il 6% degli adulti italiani e circa il 9% degli over 65 hanno riferito sintomi depressivi e un benessere psicologico compromesso per più della metà dei giorni del mese precedente l’intervista. È quanto emerge dai dati delle sorveglianze Passi e Passi d’Argento dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), diffusi in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale del 10 ottobre. La depressione, si legge nel rapporto, colpisce più duramente chi vive in condizioni di disagio economico: la percentuale di sintomi depressivi sale al 18% tra gli adulti e al 25% tra gli anziani che dichiarano “molte difficoltà ad arrivare a fine mese”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Salute mentale in Italia: cresce la domanda di cure, soprattutto tra anziani e persone in difficoltà economiche