Salute e sicurezza negli impianti sportivi | 15 defibrillatori in comodato gratuito dalla cooperativa bagnini

Una collaborazione all'insegna della salute e della sicurezza quella siglata tra l'amministrazione comunale di Rimini e la Cooperativa bagnini Rimini sud, che consentirà a dieci impianti sportivi cittadini di avere in dotazione 15 defibrillatori Dae (Defibrillatori automatici esterni), apparecchi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

salute - sicurezza

Impianti sportivi: dalla Regione 50milioni ai comuni per la riqualificazione. Assessora Portas, sport strumento indispensabile per la salute psico-fisica dei cittadini - Cagliari, 13 dicembre 2024 – La Regione ha stanziato 50milioni di euro per la riqualificazione degli impianti sportivi della Sardegna, a favore degli enti locali, per la realizzazione interventi di ... Come scrive regione.sardegna.it