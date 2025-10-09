Salto in alto | una francavillese medaglia d' argento ai Campionati italiani Under 16 di Viareggio
Compie 15 anni il giorno prima della finale nazionale di categoria e così regala alla Puglia l'unica medaglia femminile dell'intera spedizione: la francavillese Sofia Linnea Sternativo è medaglia d'argento ai Campionati italiani Under 16 di Viareggio. Gara caratterizzata dal maltempo e dalle.
