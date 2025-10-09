Salone dei Sapori 2025 - Food Festival Padova capitale del gusto con le eccellenze e lo chef Locatelli
Tre giorni dedicati al gusto, alla musica e alla cultura per raccontare l’anima più autentica di Padova e dei suoi luoghi simbolo, dal Caffè Pedrocchi al Mercato Sotto il Salone, fino a Piazza della Frutta. Prosegue fino a domenica 12 ottobre la settima edizione del Salone dei Sapori, il primo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Salone dei sapori 2025, tutti gli eventi a Padova
Questa mattina la terza edizione di benemangiare, talk e confronto sui temi della salute, del benessere, della buona alimentazione con le scuole di Padova in collaborazione con Provincia di Padova e Comune di Padova all'interno del Salone dei Sapori.
