Salis impunita la rabbia di una vittima sfigurata della banda del martello | andrò davanti all’Europarlamento

Lui si chiama László Dudog, è un musicista rock noto negli ambienti di destra ungheresi, conosciuto come Zio Csöpi. La sua foto del volto devastato dopo l'aggressione subita a Budapest dalla banda del martello, ha fatto il giro del web. Nei quattro agguati messi a segno dalla Banda del Martello a Budapest tra il 9 e il 10 febbraio del 2023 rimasero ferite almeno 9 persone. Tra queste, Dudog era uno dei più gravi: assieme a lui gli antifascisti accoltellarono anche la fidanzata.

