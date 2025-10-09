Salis impunita la rabbia di una vittima sfigurata della banda del martello | andrò davanti all’Europarlamento
Lui si chiama László Dudog, è un musicista rock noto negli ambienti di destra ungheresi, conosciuto come Zio Csöpi. La sua foto del volto devastato dopo l’aggressione subita a Budapest dalla banda del martello, ha fatto il giro del web. Nei quattro agguati messi a segno dalla Banda del Martello a Budapest tra il 9 e il 10 febbraio del 2023 rimasero ferite almeno 9 persone. Tra queste, Dudog era uno dei più gravi: assieme a lui gli antifascisti accoltellarono anche la fidanzata. Leggi anche Ilaria Salis si salva ancora una volta per un voto ed esulta col pugno chiuso. Procaccini: "Vergogna. Un voto che legittima la violenza politica". 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Salis, l’immunità non sia impunità
L’okkupatrice Salis vince l’impunità e brinda alle martellate degli Antifa
Reporter ungherese mostra a Salis foto vittima. Lei: "Basta provocazioni" - Durante la conferenza stampa dell'europarlamentare di Avs, Ilaria Salis, a Bruxelles, un giornalista ungherese, Zoltán Bugnyár di HirTV, si è avvicinato al podio mostrando su un iPad il ... Riporta ansa.it
Ilaria Salis esulta: "Vince la democrazia". La rabbia di Budapest: "Protetta un'estremista" - Critiche dal centrodestra, Procaccini (FdI): "Invasione della politica sulla sfera giudiziaria" ... Come scrive msn.com