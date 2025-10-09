Salerno Rosario per la pace in comunione con Papa Leone | l’invito alla preghiera di SE Monsignor Bellandi

L’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, invita tutta la comunità a unirsi in preghiera a Papa Leone XIV, sabato 11 ottobre 2025, alle ore 18. “È assai significativo il fatto che Papa Leone abbia scelto per la recita del Rosario per la pace la data dell’ 11 ottobre, giorno nel quale la Chiesa ricorda san Giovanni XXIII, il Papa dell’enciclica Pacem in terris e del radiomessaggio per implorare ai leader di Usa e U di salvare la pace all’apice della crisi del missili a Cuba”, ha osservato S.E. Monsignor Andrea Bellandi. “È anche lo stesso giorno in cui ebbe inizio, nel 1962, il Concilio Vaticano II, con il famoso discorso alla luna di Giovanni XXIII. 🔗 Leggi su Zon.it

