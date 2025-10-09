Salerno Granammare aderisce insieme a Farine Varvello al mese della prevenzione del cancro | qualità salute e sostegno alla Fondazione Veronesi

Qualità delle materie prime, attenzione alla salute e responsabilità sociale: sono questi i valori che guidano l’impegno di Granammare, il format gastronomico salernitano che, grazie al partner Perrella Distribuzione, partecipa al “Mese della Prevenzione del Cancro”, iniziativa nazionale promossa da Farine Varvello in collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi per sostenere la ricerca scientifica contro i tumori. Dal 10 ottobre al 14 novembre 2025, una parte del ricavato delle vendite realizzate nei punti vendita e ristoranti aderenti – tra cui Granammare – sarà devoluta da Varvello alla Fondazione Veronesi. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, Granammare aderisce, insieme a Farine Varvello, al mese della prevenzione del cancro: qualità, salute e sostegno alla Fondazione Veronesi

In questa notizia si parla di: salerno - granammare

