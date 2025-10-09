Salerno al TTG di Rimini assessore Ferrara | Vetrina eccezionale

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Salerno, quello di Vietri sul Mare, Cna Salerno sono presente anche quest’anno al TTG Travel Experience, la fiera del turismo in corso fino al 10 ottobre a Rimini. Un’affluenza costante ed entusiasta sin dal primo giorno presso lo spazio espositivo di una città e di un territorio che rappresentano ormai una destinazione turistica riconosciuta ed apprezzata, tanto dagli operatori del settore quanto dai visitatori. Il Comune di Salerno promuove, insieme alle bellezze del territorio e ai tesori del patrimonio storico-artistico cittadino, la XX edizione di Luci d’Artista ormai alle porte, con tante novità e sorprese, il cartellone di Musica d’Artista, la rassegna che accompagna la kermesse luminosa con un fitto calendario di spettacoli in programma al Teatro Verdi, e i principali eventi già programmati per il 2026. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salerno al TTG di Rimini, assessore Ferrara: “Vetrina eccezionale”

In questa notizia si parla di: salerno - rimini

Dall’8 al 10 ottobre 2025 Vietri sul Mare sarà protagonista al TTG Travel Experience di Rimini: stand condiviso con Salerno, ceramica dal vivo, degustazioni e materiali promozionali per raccontare al mondo la “porta della Costiera Amalfitana”. #IlVescovado # - facebook.com Vai su Facebook

TTG Travel Experience di Rimini 2025: presente anche il Comune di Vietri sul Mare https://salernotoday.it/social/ttg-travel-experience-di-rimini-2025-presente-anche-il-comune-di-vietri-sul-mare.html… https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/ - X Vai su X

Il Comune di Salerno al TTG Travel Experience 2025 - L'Assessore Ferrara: "Una vetrina formidabile per Salerno" Il Comune di Salerno è presente anche quest'anno al TTG Travel Experience, la fiera del turismo ... Scrive zon.it

Il turismo nel Salernitano vale 1,2 miliardi di euro: «Un tesoro dagli stranieri» - Salerno è volata, ancora una volta, a Rimini, per partecipare al Ttg, la più prestigiosa fiera del turismo pronta ad aprire le porte e migliaia di buyer e addetti ai lavori. Riporta ilmattino.it