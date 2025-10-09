Salento paga l' acconto di 8mila euro per un' auto che non esiste Truffato denuncia | arrestati in due
Due persone, una giovane coppia di conviventi (lui di origini campane e lei rumena) sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Lecce per truffa telematica. La vittima è un uomo del.
Salento, paga l'acconto (di 8mila euro) per un'auto che non esiste. Truffato, denuncia: arrestati in due - Due persone, una giovane coppia di conviventi (lui di origini campane e lei rumena) sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Lecce per ...
Vendono auto di lusso online e spariscono con l'acconto di 8mila euro di una vittima salentina: denunciati in due - La coppia di presunti truffatori, lui di origini campane, lei rumena, avevano pubblicato l'annuncio su una piattaforma di marketplace ...