Salento paga l' acconto di 8mila euro per un' auto che non esiste Truffato denuncia | arrestati in due

Due persone, una giovane coppia di conviventi (lui di origini campane e lei rumena) sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Lecce per truffa telematica. La vittima è un uomo del. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

