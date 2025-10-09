Salento accusa | truffa online due denunciati Guardia di finanza

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Sono due le persone denunciate dalle fiamme gialle del Comando Provinciale di Lecce per una ipotesi di truffa telematica consumata ai danni di un soggetto residente nel basso Salento. In particolare una giovane coppia convivente (lui di origini campane e lei rumena) dopo aver pubblicizzato la compravendita di una grossa autovettura recante marchio tedesco, attraverso l'utilizzo di un'importante marketplace automobilistico online, ha adescato la vittima pretendendo ed ottenendo la somma di oltre 8.000 euro, bonificato su un conto corrente italiano, a titolo di acconto.

