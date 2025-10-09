Sale su un bus e scompare nel nulla | i resti trovati dopo 20 anni

Da quel maledetto 31 maggio del 2006 i genitori di Malgorzata Wnuczek non hanno mai smesso di cercarla, con la speranza che un giorno sarebbe tornata, sana e salva. Adesso, a quasi 20 anni dalla sua scomparsa, è arrivata una tragica svolta: nella giornata di mercoledì 8 ottobre la polizia ha. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: sale - scompare

Sale su un autobus e scompare, ritrovati dopo vent'anni i resti della 27enne: il giallo di Malgorzata Wnuczek

Sale sul bus e scompare, i genitori la cercano per 20 anni: trovati solo oggi i resti della 27enne a Leicester

Esce dal lavoro, sale su un bus e scompare nel nulla: i resti di Malgorzata Wnuczek ritrovati in un canale dopo 27 anni, è giallo

Sale sul bus e scompare, i genitori la cercano per 20 anni: trovati solo oggi i resti della 27enne a Leicester - X Vai su X

La chiamano la Bambina del Sale, perché tutte le sere, quando il buio allaga la città, puoi incontrarla all'imbocco di un vicolo che vende ai passanti sacchetti in tela azzurra con dentro una manciata di sale, introvabile da tempo. Nessuno a Praga conosce il su - facebook.com Vai su Facebook

Esce dal lavoro, sale su un bus e scompare nel nulla: i resti di Malgorzata Wnuczek ritrovati in un canale dopo 27 anni, è giallo - La giovane polacca salì su un autobus dopo il lavoro e scomparve nel nulla. ilfattoquotidiano.it scrive

Sale sul bus e scompare, i genitori la cercano per 20 anni: trovati solo oggi i resti della 27enne a Leicester - Sono stati trovati 20 anni dopo la scomparsa i resti di Malgorzata Wnuczek, 27 anni, sparita nel nulla a Leicester nel 2006 ... Come scrive fanpage.it