Sale su un autobus e scompare ritrovati dopo vent' anni i resti della 27enne | il giallo di Malgorzata Wnuczek
Malgorzata Wnuczek, scomparsa il 31 maggio 2006 a Leicester all'età di 27 anni in circostanze sconosciute, è stata ritrovata senza vita dopo vent'anni. Le autorità,. 🔗 Leggi su Leggo.it
