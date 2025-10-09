Sale su un autobus e scompare ritrovati dopo vent' anni i resti della 27enne | il giallo di Malgorzata Wnuczek

9 ott 2025

Malgorzata Wnuczek, scomparsa il 31 maggio 2006 a Leicester all'età di 27 anni in circostanze sconosciute, è stata ritrovata senza vita dopo vent'anni. Le autorità,. 🔗 Leggi su Leggo.it

