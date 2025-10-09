Salah è protagonista mentre l’Egitto raggiunge la Coppa del Mondo

2025-10-08 22:11:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Mohamed Salah ha segnato una doppietta e l’Egitto ha raggiunto la Coppa del Mondo vincendo 3-0 sul Gibuti, la terza squadra africana a conquistare il posto. L’Egitto giocherà la quarta Coppa del Mondo, mentre le Isole di Capo Verde e il Ghana hanno fatto un passo avanti verso l’adesione. L’attaccante del Liverpopol Salah ha segnato una doppietta dopo che Ibrahim Adel ha aperto le marcature mentre l’Egitto ha vinto il Gruppo A, davanti al Burkina Faso che ha vinto 1-0 in trasferta contro la Sierra Leone. 🔗 Leggi su Justcalcio.com