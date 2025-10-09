Sagra della Farinata nuovo appuntamento autunnale sul Lungomare di Pegli
Torna l'attesissima Sagra della Farinata di Pegli, giunta alla 75^ edizione con l'appuntamento autunnale in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre, e poi ancora nel fine settimana del 25-26 ottobre 2025.La sagra, che ha ottenuto dalla Regione Liguria il prestigioso riconoscimento di “Evento. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: sagra - farinata
Sagra della Farinata, torna l'atteso appuntamento sul Lungomare di Pegli
Weekend a Genova e dintorni: Sagra della Farinata e del Pesto, Tattoo Convention, Staglieno Days, Cosplay e altro
Sagra della Farinata di ottobre 2025 a Pegli con gli antichi fainotti - facebook.com Vai su Facebook
12/9 Gattorna (Ge) Festa fine estate 12-13-14/9 S.Salvatore Cogorno (Ge) Festa dei Perdoni 13-14/9 Ge-Pegli Sagra Farinata 13...16/9 Lumarzo (Ge) Festa S.Camillo 13...16/9 Cicagna (Ge) Festa N.S.dei Miracoli 13-14-15/9 Reppia (Ge) Festa N.S. di Loreto in - X Vai su X
Sagra della Farinata, nuovo appuntamento autunnale sul Lungomare di Pegli - Torna l'attesissima Sagra della Farinata di Pegli, giunta alla 75^ edizione con l'appuntamento autunnale in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre, e poi ancora nel fine settimana del 25- Da genovatoday.it
Sagra della Farinata, torna l'atteso appuntamento sul Lungomare di Pegli - Torna l'attesissima Sagra della Farinata di Pegli, giunta alla 75^ edizione con il primo appuntamento autunnale del 2025 in programma sabato 27 e domenica 28 settembre. Scrive genovatoday.it