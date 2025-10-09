Sagra dei funghi | a Gambarie d' Aspromonte gusto e tradizione
Tutto pronto per la 34° Sagra dei funghi a Gambarie d'Aspromonte.Appuntamento domenica 12 ottobre ore 10-18 ci sarà la mostra micologica a cura del Comitato Gambarie attiva con la partecipazione del micologo Domenico Mimmo Porcino. Per l'occasione in tutti i locali sarà possibile degustare piatti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: sagra - funghi
Salza Irpina si prepara alla 41ª Sagra degli Spaghetti ai Funghi Porcini
Arpino, Sagra delle Fettuccine Funghi Porcini e Tartufo
Ad Arpino la Sagra delle fettuccine funghi porcini e tartufo
Ultimo weekend della Sagra dei Funghi di Cusano Mutri! È l’ultimo fine settimana per vivere la magia della nostra Sagra: tra stand gastronomici, artigiani, passeggiate e tanta musica live. Si parte stasera con il “Trio delle Meraviglie”! NON MANCATE Tutte - facebook.com Vai su Facebook
Giffone, ritorna l’appuntamento con la 31ª sagra del fungo | DATE - Dopo il grande successo della 30° edizione della sagra del fungo di Giffone ,grazie all’instancabile lavoro della Dottoressa e micologa Marcella Palermo, Presidente dell’Associazione Culturale e mico ... Come scrive strettoweb.com
Sagra delle Tacchie ai Funghi Porcini, a Bellegra il gran finale tra gusto, musica e tradizione - Bellegra si prepara al gran finale della 17ª Sagra delle Tacchie ai Funghi Porcini: dal 10 al 12 ottobre musica, gusto e il corteo storico “Gens Vitellia” per un weekend indimenticabile. Segnala castellinotizie.it