Sabato il giro di Lombardia arriva a Bergamo | le chiusure e le limitazioni al traffico

Bergamo. Sabato 11 ottobre il grande ciclismo arriva in città a Bergamo. Letteralmente, visto che nel pomeriggio Il Lombardia edizione 2025 vedrà il suo traguardo in centro città, con Tadej Pogacar all’inseguimento di uno storico quinto sigillo filato. Per accogliere l’arrivo dei corridori (che partiranno in mattinata da Como) e tutte le operazioni collaterali, il Comune ha disposto con un’ordinanza emessa mercoledì 8 ottobre i provvedimenti viabilistici necessari per consentire lo svolgimento della corsa. Saranno interessate in particolare le seguenti viepiazze della città: via Correnti – largo Decorati al Valor Civile – via Bianzana – via Corridoni – via Borgo Santa Caterina (contromano) – piazzale Oberdan – via Nazario Sauro – via Baioni – via R. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
