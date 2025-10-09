Sa Kén | quando il rito del sakè incontra il metodo classico della Franciacorta
A Sulzano, affacciata sulle acque del Lago d’Iseo, sorge una piccola cantina che costudisce un progetto che unisce oriente e racconta innovazione italiana. Nasce Sa Kén, il primo sakè metodo. 🔗 Leggi su Appuntidizelda.it
