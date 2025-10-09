Ryder Cup come si rende ultra-connesso un campo da golf
All’ultima Ryder Cup, Hpe ci ha raccontato gioie e dolori di un partner tecnologico che deve regolare l’accesso a internet in un evento sportivo frequentato da centinaia di migliaia di persone (far passare i cavi sugli alberi è utile, ma non è abbastanza). 🔗 Leggi su Wired.it
