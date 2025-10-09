Ryanair paura in volo | aereo da Pisa a Glasgow costretto ad atterraggio d’emergenza carburante quasi finito

Atterraggio d’emergenza per un volo Ryanair: a bordo restavano solo 6 minuti di carburante. Momenti di paura in volo per i passeggeri del Ryanair FR5788, partito da Pisa e diretto a Glasgow Prestwick, costretto a un atterraggio d’emergenza a Manchester dopo essere rimasto con solo sei minuti di carburante. L’episodio, avvenuto lo scorso 3 ottobre, è stato riportato dal Daily Mail e ha provocato l’apertura di un’inchiesta da parte delle autorità britanniche per la sicurezza aerea (CAA). La tempesta Amy e i tentativi di atterraggio falliti. Il Regno Unito, quel giorno, era flagellato dalla tempesta Amy, con raffiche di vento fino a 160 kmh che hanno costretto a cancellazioni e deviazioni in diversi aeroporti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Ryanair, paura in volo: aereo da Pisa a Glasgow costretto ad atterraggio d’emergenza, carburante quasi finito

