Russia Zelensky si gioca l' asso | Se Trump dà i Tomahawk farò pressione per suo Premio Nobel previsto prossima settimana meeting a Washington
Solo due giorni fa il Presidente Usa Trump si era detto indeciso sulla fornitura dei missili da crociera a lungo raggio: "Dovrei chiedere cosa ne stanno facendo". Intanto Zelensky annuncia un nuovo incontro a Washington per discutere di difesa aerea, energia, sanzioni "Se Trump ci darà i miss.
Zelensky, nuovi colloqui Russia-Ucraina mercoledì
Ucraina, Zelensky spera nei negoziati con Mosca a Istanbul | Russia: "Nessun miracolo"
Mosca avanza, Zelensky: non cederemo terre. L’inviato di Trump arriva a Kiev | Wsj: «Usa blocca missili lungo raggio contro la Russia»
#Tg2000, 19 febbraio 2025 - ore 14.55 #PapaFrancesco #Gemelli #Zelensky #Trump #Russia #Putin #Ucraina #Hacker #Mattarella #CampiFlegrei #Terremoto #Napoli #DeLaurentiis #ChampionsLeague #19febbraio
Zelensky: "Russia usa petroliere per lancio droni anche verso Ue" #ucraina #russia #guerra #7ottobre
Guerra Ucraina Russia, Putin: Zelensky può incontrarmi a Mosca. Kiev: Inaccettabile - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di essere disposto a incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a patto che l'incontro sia "ben preparato".
Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Se Putin mi invita a Mosca non vuole l'incontro" - Si è conclusa a Parigi la riunione dei Volenterosi per l'Ucraina, con 35 leader partecipanti, alcuni in presenza, altri in videoconferenza.