Rugby le Union bocciano l’idea della superlega R360
È arrivata una bocciatura netta, senza mezzi termini. Le principali federazioni rugbistiche del mondo — da quelle europee fino a Nuova Zelanda, Australia e Sudafrica — hanno diffuso una dichiarazione congiunta in cui esprimono profonda preoccupazione per il progetto R360, la nuova “superlega privata” che promette di rivoluzionare (o stravolgere) il panorama ovale globale. Le federazioni invitano i giocatori a “massima cautela” e avvertono che chi dovesse aderire al progetto sarà considerato ineleggibile per la propria nazionale. Dietro questo avvertimento non c’è solo la difesa d’ufficio di un sistema consolidato, ma il timore concreto che R360 possa minare l’intero ecosistema economico e sportivo del rugby internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it
