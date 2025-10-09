Rugby le Samoa non si qualificano ai Mondiali e a novembre l’Italia deve affrontare il Cile
World Rugby non aveva previsto l’imponderabile: che le Samoa potessero perdere la doppia sfida di qualificazione contro il Cile e ritrovarsi fuori, almeno per ora, dalla Rugby World Cup 2027. E così, nel calendario delle Quilter Nations Series di novembre, arriva un cambio inatteso e quasi simbolico. Il 22 novembre a Genova, a scendere in campo contro l’Italia non saranno i “Manu Samoa” ma i “Cóndores” cileni, freschi di una storica qualificazione e pronti a misurarsi per la prima volta con gli Azzurri in un test match ufficiale. La decisione, ufficializzata da World Rugby, è frutto di un accordo tra le tre federazioni coinvolte – Cile, Samoa e Italia – insieme al Sei Nazioni, che organizza le Quilter Nations Series. 🔗 Leggi su Oasport.it
