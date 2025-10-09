Rugby le Samoa non si qualificano ai Mondiali e a novembre l’Italia deve affrontare il Cile

Oasport.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

World Rugby non aveva previsto l’imponderabile: che le Samoa potessero perdere la doppia sfida di qualificazione contro il Cile e ritrovarsi fuori, almeno per ora, dalla Rugby World Cup 2027. E così, nel calendario delle Quilter Nations Series di novembre, arriva un cambio inatteso e quasi simbolico. Il 22 novembre a Genova, a scendere in campo contro l’Italia non saranno i “Manu Samoa” ma i “Cóndores” cileni, freschi di una storica qualificazione e pronti a misurarsi per la prima volta con gli Azzurri in un test match ufficiale. La decisione, ufficializzata da World Rugby, è frutto di un accordo tra le tre federazioni coinvolte – Cile, Samoa e Italia – insieme al Sei Nazioni, che organizza le Quilter Nations Series. 🔗 Leggi su Oasport.it

rugby le samoa non si qualificano ai mondiali e a novembre l8217italia deve affrontare il cile

© Oasport.it - Rugby, le Samoa non si qualificano ai Mondiali e a novembre l’Italia deve affrontare il Cile

In questa notizia si parla di: rugby - samoa

Rugby: gli USA battono a sorpresa le Samoa e conquistano un posto ai Mondiali 2027

Rugby, Italia-Samoa: countdown per il test match di Genova

rugby samoa qualificano mondialiRugby, il Cile conquista i Mondiali e balza nel ranking mondiale - Il weekend internazionale della palla ovale è stata caratterizzata dal quinto turno della The Rugby Championship e dalla vittoria del Cile contro le Samoa ... Si legge su oasport.it

Dagli All Blacks a Hong Kong: le 22 (su 24) qualificate al Mondiale - Prima volta con 6 gironi da 4, l'Italia chiamata a vincere per mantenere il ... Segnala gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Rugby Samoa Qualificano Mondiali