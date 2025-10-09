Rugby | al Ferraris arriva l' Italia ma cambia l' avversario

Cambio di programma, non si giocherà l'atteso match di rugby Italia-Samoa a Genova il 22 novembre. World Rugby ha infatti confermato di aver cambiato il calendario, motivo per cui allo stadio Luigi Ferraris gli azzurri sfideranno il Cile nell’ambito delle Quilter Nations Series, dopo la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

