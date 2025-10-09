Rugby | al Ferraris arriva l' Italia ma cambia l' avversario

Cambio di programma, non si giocherà l'atteso match di rugby Italia-Samoa a Genova il 22 novembre. World Rugby ha infatti confermato di aver cambiato il calendario, motivo per cui allo stadio Luigi Ferraris gli azzurri sfideranno il Cile nell’ambito delle Quilter Nations Series, dopo la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: rugby - ferraris

Genova torna protagonista del grande rugby internazionale! Sabato 22 novembre lo Stadio Luigi Ferraris sarà il palcoscenico della sfida che chiude l'autunno azzurro: Italia vs Samoa. Una serata speciale, sotto le luci del nostro stadio, dove passione, energ - facebook.com Vai su Facebook

Nuova sfida al Luigi Ferraris per la nazionale di Gonzalo Quesada: ecco chi affronterà e il perché della modifica - X Vai su X

Rugby: al Ferraris arriva l'Italia, ma cambia l'avversario - Gli Azzurri il 22 novembre non sfideranno Samoa ma il Cile, possibile il rimborso del biglietto per chi l'avesse già acquistato ... Da genovatoday.it

Rugby, le Samoa non si qualificano ai Mondiali e a novembre l’Italia deve affrontare il Cile - World Rugby non aveva previsto l’imponderabile: che le Samoa potessero perdere la doppia sfida di qualificazione contro il Cile e ritrovarsi fuori, almeno ... Scrive oasport.it