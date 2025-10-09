Rubio la frase all' orecchio e quel biglietto per Trump | Così sarai il primo a dare l' annuncio su Gaza

Un'interruzione durante un incontro alla Casa Bianca su "Antifa". La tensione, il silenzio, tutti capiscono che qualcosa di grosso era nell'aria. Il segretario di Stato Marco Rubio si avvicina, bisbiglia qualcosa all'orecchio a Donald Trump. E gli passa un biglietto nel quale chiedeva di approvare il post su Truth Social sull'accordo a Gaza. "Così potrai annunciare l'accordo per primo". Lo riporta Ap pubblicando il foglio della nota passata da Rubio con scritto in cima "molto vicino". Il presidente ha risposto ok e poi ha chiuso la tavola rotonda. Il post di Trump su Truth è arrivato due ore dopo e ha annunciato lo storico accordo su Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

