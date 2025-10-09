Rubio gli passa un biglietto Trump lo legge E la pace tra Israele e Hamas diventa un post virale | Sarai il primo

9 ott 2025

Non contano solo i risultati, conta anche essere i primi a dirlo. Siamo a un momento chiave della delicata situazione di Gaza. Israele e Hamas hanno raggiunto l’accordo sulla “prima fase” del piano per sospendere i combattimenti. Hamas rilascerà almeno i 20 ostaggi ancora vivi nel weekend, mentre Israele ritirerà le truppe. Lo storico accordo è stato annunciato da Donald Trump in maniera del tutto peculiare. Immortalato dal fotoreporter di Associated Press, Evan Vucci. Durante l’incontro dedicato al tema Antifa, il segretario di Stato Marco Rubio ha interrotto il presidente, gli si è avvicinato e gli ha sussurrato qualcosa nell’orecchio, passandogli un foglio di carta. 🔗 Leggi su Cultweb.it

