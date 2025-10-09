Rubati quattro fucili e tre pistole dall' abitazione di un nonnino | aperta inchiesta
Quattro fucili e tre pistole, ma anche oggetti in oro, sono stati portati via da un'abitazione che sorge in una parallela della statale 122 che fa da ingresso a Canicattì. A denunciare il furto, presentandosi alla stazione dei carabinieri della cittadina, è stato il proprietario della residenza. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
