Rubati quattro fucili e tre pistole dall' abitazione di un nonnino | aperta inchiesta

Agrigentonotizie.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro fucili e tre pistole, ma anche oggetti in oro, sono stati portati via da un'abitazione che sorge in una parallela della statale 122 che fa da ingresso a Canicattì. A denunciare il furto, presentandosi alla stazione dei carabinieri della cittadina, è stato il proprietario della residenza. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rubati - quattro

Ladri di scooter e motorini, scoperto a Rosignano il deposito dei mezzi rubati: denunciati in quattro

A bordo dell'auto profumi, occhiali e abiti di marca rubati: quattro uomini denunciati per ricettazione

Nell'auto profumi, occhiali e abiti di marca rubati in negozi del Riminese: quattro uomini denunciati

rubati quattro fucili treIn casa disabitata deposito di fucili rubati, 2 denunciati - in una casa disabitata nel centro di Livorno dove i carabinieri sono stati chiamati per una sospetta intrusione di estranei, si pensava a un ten ... Riporta msn.com

Fermati alla guida di una car sharing rubata, denunciati quattro giovani, tre sono minorenni - Fermati in viale Marconi a bordo di una Fiat 500 del car sharing rubata: quattro giovani, tre dei quali minorenni, sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Roma San Paolo. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Rubati Quattro Fucili Tre