Rubati due mezzi per la raccolta differenziata
Due veicoli destinati al miglioramento dei servizi di igiene urbana sono spariti nel nulla. Nel giro di poche settimane, ignoti hanno trafugato due mezzi d’opera di proprietà comunale, custoditi presso il deposito della Velia Ambiente, la società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti.A. 🔗 Leggi su Casertanews.it
