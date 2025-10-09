Rubata a Frosinone collezione di carte Pokemon da 24mila euro così due 30enni hanno architettato la truffa

Notizie.virgilio.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini denunciati per truffa a Frosinone: sottratta collezione di carte Pokemon da 24.000 euro, recuperata e restituita al proprietario. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

rubata a frosinone collezione di carte pokemon da 24mila euro cos236 due 30enni hanno architettato la truffa

© Notizie.virgilio.it - Rubata a Frosinone collezione di carte Pokemon da 24mila euro, così due 30enni hanno architettato la truffa

In questa notizia si parla di: rubata - frosinone

rubata frosinone collezione carteRubata a Frosinone collezione di carte Pokemon da 24mila euro, così due 30enni hanno architettato la truffa - Due uomini denunciati per truffa a Frosinone: sottratta collezione di carte Pokemon da 24. virgilio.it scrive

rubata frosinone collezione carteMaxi truffa da 24.000 euro con le carte dei Pokemon - Un uomo si è incontrato in Ciociaria per vendere la sua collezione, ma i due malviventi hanno caricato le carte e sono fuggiti via ... Come scrive ciociariaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Rubata Frosinone Collezione Carte