Rubano le bottiglie di whisky minacciano il titolare e fuggono | inseguimento in centro

Un inseguimento a piedi per le vie del centro. Poi la scoperta del tentato furto. Nella serata di martedì 7, i carabinieri di Ferrara stavano transitando in via Carlo Mayr quando la loro attenzione è stata richiamata dalla presenza di due uomini che correvano per strada rincorsi da un terzo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

