Rubano due teschi al cimitero per farne paralumi Lo psichiatra | Antisociali con feticismo per la morte
(Adnkronos) – Rubano due teschi umani nell'ossario del cimitero di Ostellato, in provincia di Ferrara, per farci due paralumi per la casa. Protagonisti della vicenda una coppia di fidanzati, lui 34 e lei 33 anni, che sono finiti davanti al gip per concorso in sottrazione di cadavere aggravata dall'essere stata commessa in un cimitero. Il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
