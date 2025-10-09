Rubano collezione di carte Pokemon da 24mila euro | Dicevano di volerla comprare poi sono scappati

Hanno fatto finta di voler comprare una collezione di carte Pokémon da 24mila euro. Una volta davanti alla raccolta, però, l'hanno rubata: due arresti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rubano collezione di carte Pokemon da 24mila euro: “Dicevano di volerla comprare, poi sono scappati” - Non appena compreso l'accaduto, il giovane ha raggiunto la Questura di Frosinone e ha sporto denuncia contro i due, alla fine del mese di settembre. Secondo fanpage.it

Rubata a Frosinone collezione di carte Pokemon da 24mila euro, così due 30enni hanno architettato la truffa - Due uomini denunciati per truffa a Frosinone: sottratta collezione di carte Pokemon da 24. Lo riporta virgilio.it