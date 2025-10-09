Firenze, 9 ottobre 2025 - Ha sfilato con violenza una catena d'oro ad un turista inglese in vacanza con la moglie ma è stato arrestato dalla polizia municipale a Firenze. Adesso si trova nel carcere di Sollicciano in attesa di processo. È successo il 7 ottobre in via dei Georgofili. Un uomo, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, ha strappato la collana d'oro dal collo del turista che, insieme alla moglie, lo ha rincorso fino al Chiasso de' Baroncelli dove una pattuglia della polizia municipale ha bloccato e arrestato il malvivente trovandogli la catena d'oro nelle mutande. La vittima della rapina ha sporto denuncia e il rapinatore, risultato originario del nord Africa con molti precedenti specifici, è stato arrestato e processato stamani per direttissima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ruba catena d'oro in centro Firenze, arrestato