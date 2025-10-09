Rrahmani non ci sarà con Torino e Eindhoven e rischia anche l’Inter Corsport
Il Napoli non può certo definirsi fortunato in questo avvio di stagione. Ora c’è la sosta per gli impegni della Nazionale (contro l’Estonia sabato prossimo e contro Israele martedì 14 ottobre), ma l’infermeria è stracolma di calciatori: ci sono Lobotka, Politano, Buongiorno e Rrahmani (senza considerare Milinkovic Savic e Lukaku) e non è detto che recuperino per Napoli-Torino in programma sabato 18 ottobre alla 18. Come è emerso ieri dagli esami a cui si sono sottoposti, Politano e Lobotka hanno due problemi muscolari. Il primo potrebbe essere recuperato in due settimane e quindi essere arruolabile per Napoli-Inter del 25 ottobre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
