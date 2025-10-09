Rrahmani ancora out | salta Torino e PSV a rischio l’Inter

Forzazzurri.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non solo le recenti defezioni di Matteo Politano e Stanislav Lobotka preoccupano il Napoli. L’infermeria . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

rrahmani ancora out salta torino e psv a rischio l8217inter

© Forzazzurri.net - Rrahmani ancora out: salta Torino e PSV, a rischio l’Inter

In questa notizia si parla di: rrahmani - salta

Rrahmani ko in nazionale, salta il Franchi e oggi nuovi esami

Rrahmani salta almeno Fiorentina e Manchester City (Sky Sport)

Napoli, infortunio per Amir Rrahmani: salta Fiorentina e Manchester City? Le ultimissime

Napoli, Lobotka out tre settimane: salta il Torino - Conte dovrà fare a meno di lui per l'impegno contro la squadra di Baroni ... Secondo msn.com

Napoli, lesione per Rrahmani: salta la Fiorentina, a rischio per il City - Il Napoli era in ansia per le condizioni di Rrahmani, obbligato a lasciare il ritiro del Kosovo per un problema muscolare alla coscia destra. Si legge su corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Rrahmani Out Salta Torino