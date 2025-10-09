Rovigo in chiesa un lenzuolo con i nomi di 12mila bambini morti a Gaza e in Israele

Un lenzuolo bianco lungo 16 metri esposto dentro la chiesa, su cui si leggono i nomi di oltre 12mila bambini palestinesi e israeliani morti dal 7 ottobre 2023 al 15 luglio 2025. È l’iniziativa del parroco della chiesa di San Bortolo a Rovigo, che ha voluto ricordare così le vittime sotto i 12 anni d’età, i più piccoli a perdere la vita negli ultimi due anni. “Abbiamo realizzato il lenzuolo ripercorrendo la lista letta dal cardinale Andrea Zuppi lo scorso agosto – ha spiega don Andrea Varliero, come riporta Repubblica – Noi abbiamo ricordato tutti i nomi sabato scorso in occasione della festa di San Francesco”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it