Rovigo in chiesa un lenzuolo con i nomi di 12mila bambini morti a Gaza e in Israele
Un lenzuolo bianco lungo 16 metri esposto dentro la chiesa, su cui si leggono i nomi di oltre 12mila bambini palestinesi e israeliani morti dal 7 ottobre 2023 al 15 luglio 2025. È l’iniziativa del parroco della chiesa di San Bortolo a Rovigo, che ha voluto ricordare così le vittime sotto i 12 anni d’età, i più piccoli a perdere la vita negli ultimi due anni. “Abbiamo realizzato il lenzuolo ripercorrendo la lista letta dal cardinale Andrea Zuppi lo scorso agosto – ha spiega don Andrea Varliero, come riporta Repubblica – Noi abbiamo ricordato tutti i nomi sabato scorso in occasione della festa di San Francesco”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: rovigo - chiesa
Rovigo, in chiesa il tappeto con i nomi dei 12mila bambini uccisi in un anno a Gaza
Rovigo, in chiesa il tappeto con i nomi dei 12mila bambini uccisi a Gaza
Habemus Papam! Un pomeriggio dedicato alla storia, alla fede e ai grandi protagonisti della Chiesa. Domenica 12 ottobre 2025 Archivio di Stato di Rovigo – Sala Sichirollo Ore 16.00 Un incontro imperdibile per scoprire i segreti del conclave e rivivere, - facebook.com Vai su Facebook
Rovigo, nella chiesa il tappeto con i nomi dei bimbi palestinesi e israeliani morti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Rovigo, nella chiesa il tappeto con i nomi dei bimbi palestinesi e israeliani morti ... Riporta tg24.sky.it
In chiesa l'elenco dei bimbi morti - Un elenco lunghissimo, che contiene circa 13mila nomi: quelli di tutti i bambini, palestinesi o israeliani, che hanno perso la vita dall’inizio del conflitto, il 7 ottobre di due anni fa. polesine24.it scrive