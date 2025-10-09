Rottura improvvisa della condotta sub-urbana per San Paolo di Civitate

A causa di una rottura improvvisa della condotta sub-urbana per San-Paolo di Civitate, i tecnici di Acquedotto Pugliese stanno eseguendo un delicato intervento di riparazione che proseguirà per tutta la giornata. Per consentire i lavori, sarà necessario ridurre temporaneamente la normale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

