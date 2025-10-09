Rottura improvvisa della condotta sub-urbana per San Paolo di Civitate
A causa di una rottura improvvisa della condotta sub-urbana per San-Paolo di Civitate, i tecnici di Acquedotto Pugliese stanno eseguendo un delicato intervento di riparazione che proseguirà per tutta la giornata. Per consentire i lavori, sarà necessario ridurre temporaneamente la normale.
Rottura improvvisa di un tronco idrico a Manfredonia: rubinetti a secco a Siponto
Rottura improvvisa sulla condotta di adduzione al serbatoio alto: rubinetti a secco a Roseto Valfortore
Rottura improvvisa e imprevedibile della condotta di alimentazione degli abitati di Peschici e Vieste
?COMUNICAZIONE DI INTERRUZIONE DELLA FORNITURA IDRICA? Abbanoa informa, che a causa di una rottura improvvisa della rete idrica adduttrice Dn.1200 Ramo Bidighinzu, nella giornata odierna e' stato avviato un intervento in EMERGENZA
CONDOTTA San Paolo di Civitate: rottura condotta sub-urbana, tecnici AQP a lavoro per il ripristino - Per consentire i lavori, sarà temporaneamente ridotta la pressione idrica nelle reti di distribuzione del centro abitato