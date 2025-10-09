Rottamazione | in arrivo la nuova sanatoria delle cartelle fiscali
La rottamazione delle cartelle fiscali, alla fine dovrebbe esserci. Voluta fortemente dalla Lega, dovrebbe entrare nella Legge di Bilancio 2026 un nuovo modo di saldare alcuni debiti con l’erario, senza sanzioni e interessi. Ribattezzata “Rottamazione quinquies” permetterà di rateizzare i debiti con il Fisco in 108 o 96 rate, in 8 o 9 anni (sul tavolo le ipotesi), ma con paletti più rigidi e esclusione dei recidivi. Rottamazione quinquies nella Legge di Bilancio 2026. Dopo settimane di confronto tra le ipotesi di 120 rate in 10 anni e di 96 rate in 8 anni, sta prendendo piede la soluzione intermedia: 108 rate in 9 anni, con importi costanti e senza le maxi-tranche iniziali che avevano caratterizzato le precedenti rottamazioni. 🔗 Leggi su Panorama.it
