Rosignano | sventa il furto in casa della nonna nipote chiama i carabinieri e fa arrestare un 22enne

Livornotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando ha capito che la sua nonna era in pericolo non ci ha pensato due volte a correre in suo soccorso e grazie all'immediata chiamata al 112 è riuscito a far arrestare il 22enne di origine campana che stava rubando all'interno della sua abitazione a Vada. Secondo la ricostruzione dei. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

