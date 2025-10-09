Rosa Volpe nuova procuratrice capo di Firenze | la nomina dal Csm

FIRENZE – Rosa Volpe è la nuova procuratrice capo di Firenze. La decisione è arrivata dal plenum del Consiglio superiore della,agistratura, che l’ha scelta con 18 voti favorevoli contro i 13 ottenuti dall’altro candidato, Alberto Liguori. La nomina segna la conclusione di un percorso complesso, dopo che la precedente designazione di Filippo Spiezia era stata annullata dal Consiglio di Stato. Magistrata di lungo corso, Rosa Volpe ha alle spalle una carriera iniziata nella seconda metà degli anni Ottanta. Dopo gli esordi come sostituto procuratore presso il tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, ha lavorato a lungo nella procura di Salerno, dove si è occupata di indagini delicate e di grande risonanza pubblica. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it